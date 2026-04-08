Falcao volvió a Rancagua después de 11 años y vivió esta llamativa situación con los hinchas de O’Higgins

O’Higgins se hizo respetar de local y derrotó 2-0 a Millonarios FC por la Copa Sudamericana, partido que contó con la presencia de Radamel Falcao, leyenda del fútbol sudamericano.

El goleador histórico de la selección colombiana volvió a jugar en Rancagua después de 11 años. El “Tigre” ya conocía el Estadio El Teniente, dado que jugó en aquel reducto durante la Copa América 2015.

La llamativa situación que vivió Falcao con los hinchas celestes

El exdelantero del Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, River Plate, entre otros equipos, anoche vivió las dos caras de la moneda en Rancagua.

Estando en la banca de suplentes, Radael Falcao recibió algunos gritos negativos por parte de los hinchas de O’Higgins y después fue pifiado cuando le tocó ingresar a la cancha al minuto 70.

Sin embargo, tras el partido, el artillero colombiano sintió el cariño de la gente en los estacionamientos del Estadio El Teniente. Ahí, varios fanáticos celestes lo estaban esperando para pedirle fotos y autógrafos, a lo cual Falcao accedió.