“Es fuerte tener que reanimar a tu propia madre”: el desgarrador relato de la hija del “Guatón” de Los Atletas de la Risa

Esta semana, el “Guatón” de Los Atletas de la Risa sufrió una dura pérdida. Según contó Juan Carlos Donoso en Contigo en la mañana, su esposa murió en la ex Posta Central debido a una presunta negligencia médica.

La mujer ingresó al recinto con una pancreatitis y, según el personal del lugar, sufrió dos paros cardiorrespiratorios antes de fallecer.

Sandy Donoso, hija de la pareja, vivió en primera persona la situación. De hecho, incluso intentó ayudar a su madre cuando la vio debilitada. Tiene conocimiento: es TENS y actualmente estudia Enfermería.

“Primero llegamos a urgencias en silla de ruedas, la controlaron solamente con un saturómetro y la ‘tiraron’ a la sala de espera”, explicó. Posteriormente, le tomaron exámenes y la dejaron en un box.

En cierto punto llegó una enfermera a ponerle un suero con medicamentos y, pese a la petición de la joven de apagar el aire acondicionado, se negó. “Mi mamá estaba muy helada (...) estaba con hipotermia porque su termómetro marcó 34.7”, detalló.

“¿Cuándo esto se sale de control?“, preguntó Gino Costa, quien acompañó a la familia en las afueras de la Policía de Investigaciones (PDI) para poner una denuncia.

“Cuando yo comencé a hacerle movimientos bruscos en el pecho para que reaccionara, porque de verdad estaba ida. En ese momento mi mamá no reacciona, la máquina comenzó a ponerse en rojo a pitar”, respondió.

“En ese momento comencé a hacerle yo el RCP, mientras los técnicos afuera decían: ‘¿Pero qué?, ¿en serio?’. No lo estaban creyendo. Creo que es muy fuerte; si bien estudiamos esta carrera, es fuerte tener que reanimar a tu propia madre”, confesó sin evitar quebrarse.