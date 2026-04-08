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“Descartado el matinal”: Estos serían los tres proyectos de Julio César Rodríguez en su nuevo canal

“Son más cosas, pero es lo que puedo decir por el momento”, afirmó Juan Andrés Salfate al filtrar la actualización.

Javier Méndez

“Descartado el matinal”: Estos serían los tres proyectos de Julio César Rodríguez en su nuevo canal

Esta semana, el periodista Juan Andrés Salfate aseguró que el futuro laboral de Julio César Rodríguez ya está definido.

El conocido crítico de cine afirmó que JC se sumará a las filas de Mega, en Avenida Vicuña Mackenna.

Durante el programa de Kick Hoy se juega, la misma voz sostuvo que hay tres proyectos en carpeta que serían bastante importantes. Eso sí, estaría completamente descartado añadirlo al matinal Mucho Gusto.

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“Va a estar en un programa satélite del nuevo reality que es ¿Volverías con tu ex? 2″, detalló el comunicador. Eso sí, aún no hay fecha definida para la nueva temporada del show estrenado originalmente en el año 2016.

“Segundo: un programa para él, que es un late hecho a su medida", continuó. Rodríguez ya ha tenido espacios similares como La tele o yo (TVN), Sin Dios ni Late (Zona Latina) y Pero con respeto (Chilevisión).

Por último, estaría el cargo más gravitante de su nueva aventura en la pantalla chica. A priori, una labor similar a aquella de director de programación en CHV.

“Sí se viene con un cargo de ‘Julio, ¿te parece esto que vamos a hacer?, ¿qué hacemos?’ Es como asesor creativo senior frente a todos los movimientos del canal (...) descartado matinal”, sumó.

“Son más cosas, pero es lo que puedo decir por el momento”, admitió Salfate en cierto punto del diálogo.

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