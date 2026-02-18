“Demon Slayer” amenaza el reinado de “Naruto”: saga está a punto de romper un récord histórico

Lo que hace algunos años parecía impensado hoy está cada vez más cerca de concretarse. Demon Slayer se encamina a superar a Naruto y convertirse en una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos, marcando un hito en la industria japonesa del entretenimiento.

De acuerdo con los datos más recientes del mercado editorial, la obra creada por Koyoharu Gotouge acumula cifras que la sitúan a poco más de 30 millones de copias de alcanzar —y eventualmente superar— los cerca de 250 millones que mantiene Naruto a nivel mundial. Una diferencia que, en el contexto actual, los analistas consideran cada vez más acotada.

El crecimiento sostenido de Demon Slayer no es casual. A pesar de contar con una serialización relativamente corta, la franquicia logró un impacto transversal gracias a una combinación de narrativa accesible, personajes memorables y una adaptación animada que elevó el estándar visual del género.

Ese impulso se tradujo en un fenómeno global que trascendió el manga y se instaló con fuerza en el cine, el merchandising y la cultura pop.

El efecto “Castillo Infinito” y el impulso final

Las proyecciones apuntan a que el verdadero punto de quiebre llegará con la trilogía cinematográfica del arco Castillo Infinito, considerada por especialistas como el evento más ambicioso de la franquicia. El estreno de estas películas no solo reactivará el interés de los seguidores habituales, sino que también ampliará la base de nuevos lectores, impactando directamente en las ventas del manga.

Desde la industria editorial japonesa reconocen que este tipo de estrenos suele generar picos históricos de comercialización, especialmente cuando se trata de sagas que ya cuentan con un reconocimiento masivo. En ese escenario, la distancia que separa a Demon Slayer de Naruto podría reducirse de manera acelerada en los próximos meses.

El eventual “cambio de mando” no implica necesariamente un desplazamiento simbólico del legado de Naruto, una obra que definió a toda una generación. Sin embargo, sí confirma un recambio natural dentro del manga shōnen, donde nuevas narrativas logran conectar con públicos globales en tiempos cada vez más breves.

¿Crees que Demon Slayer logrará superar definitivamente a Naruto y convertirse en el nuevo referente histórico del manga, o el clásico ninja seguirá liderando el ranking por más tiempo?