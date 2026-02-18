;

“Demon Slayer” amenaza el reinado de “Naruto”: saga está a punto de romper un récord histórico

Las cifras muestran que que Kimetsu no Yaiba podría destronar al clásico ninja.

Juan Castillo

“Demon Slayer” amenaza el reinado de “Naruto”: saga está a punto de romper un récord histórico

Lo que hace algunos años parecía impensado hoy está cada vez más cerca de concretarse. Demon Slayer se encamina a superar a Naruto y convertirse en una de las series de manga más vendidas de todos los tiempos, marcando un hito en la industria japonesa del entretenimiento.

De acuerdo con los datos más recientes del mercado editorial, la obra creada por Koyoharu Gotouge acumula cifras que la sitúan a poco más de 30 millones de copias de alcanzar —y eventualmente superar— los cerca de 250 millones que mantiene Naruto a nivel mundial. Una diferencia que, en el contexto actual, los analistas consideran cada vez más acotada.

El crecimiento sostenido de Demon Slayer no es casual. A pesar de contar con una serialización relativamente corta, la franquicia logró un impacto transversal gracias a una combinación de narrativa accesible, personajes memorables y una adaptación animada que elevó el estándar visual del género.

Revisa también:

ADN

Ese impulso se tradujo en un fenómeno global que trascendió el manga y se instaló con fuerza en el cine, el merchandising y la cultura pop.

El efecto “Castillo Infinito” y el impulso final

Las proyecciones apuntan a que el verdadero punto de quiebre llegará con la trilogía cinematográfica del arco Castillo Infinito, considerada por especialistas como el evento más ambicioso de la franquicia. El estreno de estas películas no solo reactivará el interés de los seguidores habituales, sino que también ampliará la base de nuevos lectores, impactando directamente en las ventas del manga.

Desde la industria editorial japonesa reconocen que este tipo de estrenos suele generar picos históricos de comercialización, especialmente cuando se trata de sagas que ya cuentan con un reconocimiento masivo. En ese escenario, la distancia que separa a Demon Slayer de Naruto podría reducirse de manera acelerada en los próximos meses.

El eventual “cambio de mando” no implica necesariamente un desplazamiento simbólico del legado de Naruto, una obra que definió a toda una generación. Sin embargo, sí confirma un recambio natural dentro del manga shōnen, donde nuevas narrativas logran conectar con públicos globales en tiempos cada vez más breves.

¿Crees que Demon Slayer logrará superar definitivamente a Naruto y convertirse en el nuevo referente histórico del manga, o el clásico ninja seguirá liderando el ranking por más tiempo?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad