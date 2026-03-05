Del Grand Line a Chile: actor que encarna Luffy en One Piece revela fanatismo por Los Bunkers

El vínculo entre Chile y el universo de One Piece suma un nuevo capítulo. Más allá de referencias curiosas como el “Vino de Tarapacá”, que apareció en el episodio 509 del anime, ahora fue el propio protagonista del live action quien sorprendió al revelar su conexión con la música chilena.

Se trata de Iñaki Godoy, actor que interpreta a Luffy en la adaptación de Netflix, quien durante la promoción de la segunda temporada de la serie habló directamente al público chileno y confesó su fanatismo por Los Bunkers, una de las bandas más emblemáticas del país.

“Una de mis bandas favoritas es Los Bunkers”

En conversación con el diario La Cuarta, el actor mexicano envió un saludo especial a los fanáticos locales. “¡Hola, Chile!”, partió señalando durante la entrevista.

Luego sorprendió con una revelación musical que rápidamente generó reacciones entre los seguidores del anime y de la serie. “Dato curioso, una de mis bandas favoritas es Los Bunkers, y son de Chile”, comentó Godoy, destacando la influencia de la agrupación nacional.

Las referencias chilenas en el mundo de One Piece no son nuevas. En el pasado, el anime incluyó una breve aparición del “Vino de Tarapacá”, lo que ya había generado comentarios entre los seguidores de la serie en el país.

El entusiasmo por Chile también fue compartido por otro integrante del elenco. Taz Skylar, actor que interpreta a Sanji en la producción de Netflix, aseguró que le gustaría visitar el sur del país. “Me encantaría ir a Patagonia”, afirmó, agregando con humor: “Aquí tienes un gringo más que quiere ir. Un medio gringo”.

Mientras tanto, los fanáticos esperan el estreno de la segunda temporada del live action de One Piece, una producción que tras su debut se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix. La producción está programada para llegar a la plataforma de streaming a contar del próximo martes 10 de marzo.