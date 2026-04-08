Detective de la PDI balea y da muerte a asaltante que lo apuñaló durante robo en Estación Central

Un grave hecho policial se registró la noche del martes en Estación Central, donde un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) abatió a un sujeto que lo apuñaló durante un intento de asalto en plena Alameda.

El funcionario resultó herido en el tórax y debió ser trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, donde permanece grave, aunque fuera de riesgo vital.

De acuerdo con los primeros antecedentes conocidos durante la madrugada, el episodio ocurrió en la Alameda hacia el oriente, a la altura de Toro Mazote y cerca de uno de los accesos al Metro San Alberto Hurtado.

Según información preliminar, todo se habría originado cuando el funcionario salió de un local de venta de pizzas en el sector y fue abordado por un hombre que intentó asaltarlo. En medio de esa acción, el atacante lo apuñaló con un arma blanca en la zona torácica.

El detective respondió con su arma de servicio tras la puñalada

Frente a la agresión, el detective hizo uso de su arma de servicio y disparó contra el asaltante, provocándole la muerte en el mismo lugar.

La secuencia activó un amplio procedimiento policial en el sector, con presencia de personal especializado para realizar las primeras pericias y reconstruir con precisión la dinámica del hecho.

En cuanto al estado del funcionario, los reportes apuntan a que permanece internado y bajo observación médica. Aunque su condición fue catalogada como grave, las informaciones conocidas durante la mañana indican que se encuentra fuera de riesgo vital.