ISP confirma nueva alerta farmacéutica: ordena retiro de popular medicamento de Laboratorio Chile

Esta semana el Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una nueva alerta farmacéutica para informar sobre el retiro voluntario de lotes específicos de medicamentos.

Según lo informado por la entidad, todo apunta a una porción de Loratadina en jarabe (5 mg/5 mL), perteneciente al Laboratorio Chile.

En la descripción del defecto señalaron: “Titular informa que se obtuvieron resultados fuera de especificaciones de impurezas en el último estudio de estabilidad en curso”.

Alerta farmacéutica en Chile: ¿Cuáles son los lotes de Loratadina afectados?

El retiro del mercado aplica exclusivamente para las siguientes series (lotes) impresas en el empaque del medicamento:

EWOA

EWOB

EWOC

“En caso de coincidir con los afectados, se sugiere suspender su uso y consultar en su farmacia o con el ISP para más instrucción”, detalló Salud Responde.

La presentación es un estuche con frasco de 60 mL.

Más información en el sitio web del ISP, pinchando aquí.