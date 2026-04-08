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Ministro Quiroz tras salto inflacionario de marzo: “Aún no vemos el efecto final del alza de la gasolina”

El titular de Hacienda afirmó que la cifra estuvo dentro de lo previsto y que “estamos viendo cómo evoluciona la situación”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al alza de 1,0% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo, informada por el INE, con lo que el indicador acumula un 1,4% en lo que va del año y un 2,8% a 12 meses.

Durante su llegada a la comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado señaló a la prensa que “estamos viendo cómo sigue la situación, todavía viendo los volátiles”.

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“La subida fue muy cercana a lo que se esperaba, así que todavía no vemos el efecto final de la subida de la gasolina, y vamos a estar monitoreando la situación”, añadió.

Alto el fuego entre EE.UU. e Irán: “Es beneficioso”

Consultado por la Unidad de Fomento (UF), que superará la barrera de los $40 mil durante abril, Jorge Quiroz indicó: “La UF es una fórmula matemática que sigue la inflación. Siempre nos preocupa, y el camino es recuperar el dinamismo económico”.

Finalmente, valoró el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán: “Es beneficioso, en la medida que los pisos se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación. Y después, si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores”.

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