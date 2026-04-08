BIGBANG en Coachella 2026: cuándo, dónde y a qué hora ver en Chile el show de los “Reyes del K-pop”

Los fanáticos del K-pop ya tienen marcada una cita clave en el calendario: BIGBANG se presentará en Coachella 2026 durante la jornada del domingo 12 de abril en el desierto de Indio, California, como parte del primer fin de semana del festival.

El grupo, compuesto actualmente por G-Dragon, Taeyang y Daesung, aparece en la programación oficial con un show agendado para las 10:30 p.m. (hora local) en el Outdoor Theatre, uno de los escenarios principales del evento.

Para el público chileno, eso significa trasnochar. Como Coachella se rige por horario Pacific Daylight Time (UTC-07:00) y Chile continental se encuentra en UTC-04:00, la presentación de BIGBANG está programada para la 1:30 de la madrugada del lunes 13 de abril en Chile.

El festival, además, confirmó que ambos fines de semana contarán con la misma parrilla artística y que habrá transmisión oficial vía YouTube.

Dónde ver a BIGBANG en Coachella desde Chile

La forma oficial de seguir Coachella 2026 desde fuera de Estados Unidos será a través del livestream de YouTube, habilitado por la organización para ambos fines de semana, entre el 10 y el 12 de abril y luego del 17 al 19 de abril.

El sitio oficial del festival señala que habrá siete escenarios con transmisión en vivo, además de una experiencia mejorada en la plataforma.

El regreso del grupo al escenario de Coachella aparece además como uno de los momentos fuertes del domingo 12. Según el horario publicado, BIGBANG compartirá jornada con nombres como Karol G, Young Thug, FKA twigs, Iggy Pop y Kaskade, lo que convierte esa fecha en una de las más cargadas del festival.

En el caso del grupo surcoreano, el interés no solo pasa por el show en sí, sino también por el peso simbólico de ver a una de las bandas más influyentes del K-pop en uno de los escenarios más observados del mundo.

Coachella 2026 se desarrollará entre el 10 y el 12 de abril en su primer fin de semana y entre el 17 y el 19 de abril en el segundo.