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VIDEO. Polémica en los Oscar: cortan el discurso de EJAE tras ganar “Mejor canción” con “Golden” y estallan críticas

El tema de Las Guerreras K-Pop ganó como Mejor canción original. Sin embargo, la transmisión interrumpió a EJAE en pleno discurso y hubo indignación en redes.

Juan Castillo

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Un momento incómodo marcó la ceremonia de los Premios Oscar luego de que la transmisión interrumpiera el discurso de la cantante EJAE justo después de que “Golden” ganara el premio a Mejor canción original.

La situación se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios apuntaron a la falta de respeto hacia la artista en uno de los instantes más importantes de su carrera.

La canción “Golden”, de Las Guerreras K-Pop, hizo historia al imponerse en la categoría musical, consolidando el impacto global del proyecto y el empuje del fenómeno K-pop en la industria audiovisual.

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El tema venía liderando rankings internacionales desde su lanzamiento, lo que elevó aún más la expectativa por el discurso de agradecimiento de la intérprete.

“Cortan” el speech en vivo: el gesto que encendió la indignación en redes

La polémica estalló cuando, mientras EJAE hablaba ante el público, la transmisión cambió de plano e interrumpió su speech, pese a que la cantante habría intentado continuar con gestos visibles.

Ese corte fue leído por la audiencia digital como una señal de apuro y un trato desigual frente a otros ganadores, en una ceremonia históricamente cuestionada por cómo administra los tiempos en pantalla.

El episodio reavivó el debate habitual sobre qué se prioriza en los Oscar: el show, los bloques publicitarios y el ritmo televisivo versus el espacio real de los premiados para agradecer.

En redes, la crítica se concentró en el contraste entre la magnitud del hito —una canción vinculada a una producción de streaming que logra un Oscar— y la falta de tiempo otorgada a la artista para cerrar su mensaje.

Más allá del mal momento, el premio para “Golden” se instala como un hito para Netflix y para el cruce entre cultura pop global y premiaciones tradicionales. También refuerza una tendencia de los últimos años: canciones de proyectos masivos (series y películas con gran alcance digital) compiten de igual a igual con producciones de la industria más clásica.

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