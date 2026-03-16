Un momento incómodo marcó la ceremonia de los Premios Oscar luego de que la transmisión interrumpiera el discurso de la cantante EJAE justo después de que “Golden” ganara el premio a Mejor canción original.

La situación se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios apuntaron a la falta de respeto hacia la artista en uno de los instantes más importantes de su carrera.

La canción “Golden”, de Las Guerreras K-Pop, hizo historia al imponerse en la categoría musical, consolidando el impacto global del proyecto y el empuje del fenómeno K-pop en la industria audiovisual.

El tema venía liderando rankings internacionales desde su lanzamiento, lo que elevó aún más la expectativa por el discurso de agradecimiento de la intérprete.

“Cortan” el speech en vivo: el gesto que encendió la indignación en redes

La polémica estalló cuando, mientras EJAE hablaba ante el público, la transmisión cambió de plano e interrumpió su speech, pese a que la cantante habría intentado continuar con gestos visibles.

Ese corte fue leído por la audiencia digital como una señal de apuro y un trato desigual frente a otros ganadores, en una ceremonia históricamente cuestionada por cómo administra los tiempos en pantalla.

El episodio reavivó el debate habitual sobre qué se prioriza en los Oscar: el show, los bloques publicitarios y el ritmo televisivo versus el espacio real de los premiados para agradecer.

En redes, la crítica se concentró en el contraste entre la magnitud del hito —una canción vinculada a una producción de streaming que logra un Oscar— y la falta de tiempo otorgada a la artista para cerrar su mensaje.

Más allá del mal momento, el premio para “Golden” se instala como un hito para Netflix y para el cruce entre cultura pop global y premiaciones tradicionales. También refuerza una tendencia de los últimos años: canciones de proyectos masivos (series y películas con gran alcance digital) compiten de igual a igual con producciones de la industria más clásica.