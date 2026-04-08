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Nueva preventa de entradas para BTS en Chile hoy: este es el ÚNICO requisito para adquirirlas

Debido al éxito del proceso de ventas, se anunció una tercera fecha del grupo de k-pop en nuestro país.

Juan Castillo

Nueva preventa de entradas para BTS en Chile hoy: este es el ÚNICO requisito para adquirirlas

El pasado martes, y debido al éxito en la primera jornada de venta de entradas, la banda surcoreana BTS confirmó una tercera fecha en Chile.

Según se detalló, el nuevo concierto se realizará el próximo 14 de octubre en el Estadio Nacional, sumándose así a las jornadas del 16 y 17 del mismo mes, anunciadas previamente.

Por lo mismo, desde Ticketmaster, ticketera encargada de vender los boletos para los shows, anunciaron un nuevo proceso de preventa de entradas, el cual tendrá lugar este miércoles.

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Preventa de entradas para BTS en Chile hoy

Según informaron, la nueva preventa de entradas arrancará a contar de las 13:00 horas este miércoles 8 de abril, y se podría extender hasta las 22:00 horas de hoy (o hasta agotar stock).

En este proceso se realizará la preventa ARMY solo para el concierto del 14 de octubre, y para eso debe ser obligatorio contar con la membresía vigente y haberse preinscrito en Weverse.

Durante la compra, cada usuario deberá ingresar el código asociado a esa membresía, conocido popularmente como el “RUT Army”. Eso sí, se aclaró que en Chile el correo electrónico registrado en Ticketmaster no necesariamente debe coincidir con el de Weverse.

El valor de las entradas parte en los $100.000, mientras que las más cara bordea los $530.000, y las puedes adquirir acá (pinchar aquí).

Finalmente, las entradas para el público general se realizará este viernes 10 de abril a contar de las 13:00 horas.

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