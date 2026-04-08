Atención en la UC: Barcelona arriesga castigo tras agresión de sus hinchas al juez del partido con Cruzeiro / MARCOS PIN

En paralelo a la derrota de la UC ante Boca Juniors, en Guayaquil se enfrentaron los otros dos integrantes del grupo D, Barcelona y Cruzeiro.

Los brasileños se llevaron el compromiso tras imponerse por la cuenta mínima, resultado que no dejó conforme a los fanáticos locales.

Diversos medios ecuatorianos reportaron que hinchas del Barcelona lanzaron objetos a la cancha, uno de los cuales impactó en el árbitro paraguayo, Juan Benítez.

El juez denunció el hecho en su informe, cuestión que ya significó la apertura de un expediente por parte de la Conmebol.

Con ello, Barcelona arriesga que, producto de la agresión a Juan Benítez, se pueda cerrar parte de la tribuna del estadio Monumental o eventualmente jugar sus siguientes juegos de local sin público.

En la UC estarán atentos al seguimiento del caso, considerando que el próximo encuentro de local del cuadro ecuatoriano es precisamente contra los cruzados, el miércoles 29 de abril.