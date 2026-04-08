Contraloría bajo la lupa: revelan que pagó 1.384 viáticos en 2025 y sus funcionarios presentaron 3.672 licencias médicas

La Contraloría General de la República quedó bajo observación tras conocerse antecedentes oficiales que detallan tanto los viajes realizados por sus funcionarios como el uso de licencias médicas al interior del propio organismo.

Los datos, contenidos en documentos remitidos al Congreso y revisados por La Segunda, muestran que durante 2025 la institución pagó 1.384 viáticos y que sus funcionarios presentaron un total de 3.672 licencias médicas, instalando preguntas sobre gasto, ausentismo y funcionamiento interno del ente fiscalizador.

Según esos antecedentes, el costo de los viáticos dentro de Chile llegó a $155.757.251, mientras que los internacionales sumaron $95.178.104. A eso se añadieron US$23.187 en pasajes, equivalentes a poco más de $21 millones.

La mayoría de los desplazamientos, en todo caso, fueron nacionales: 1.359 viajes dentro del país, varios de ellos con montos bajos, aunque también hubo salidas más largas y costosas por motivos institucionales.

Washington y Egipto destacan entre los viajes más costosos de la Contraloría

Entre los casos que más llaman la atención aparece el viaje de seis funcionarios a Washington DC, entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, para participar en la auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cada uno recibió un viático de $11.276.472, además de pasajes por US$978. Sobre esa salida, la Contraloría sostuvo que “fue en cumplimiento de un compromiso internacional del país, gestionado por la anterior administración de la CGR”. La institución además aseguró que la OPS reembolsó el financiamiento de esa actividad, según consignó el medio mencionado anteriormente.

Otro de los viajes destacados fue el de Egipto, entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre, donde participaron dos funcionarios y también la actual contralora, Dorothy Pérez. En ese caso, la autoridad viajó con un viático de $3.896.186 y pasaje por US$4.008. La Contraloría defendió ese desplazamiento afirmando que “el viaje se realizó en clase económica”, pese a que legalmente correspondía business, y que los montos estaban fijados por el Ministerio de Hacienda.

En paralelo, los antecedentes sobre licencias médicas también abrieron un flanco interno. Durante 2025, 1.295 funcionarios presentaron 3.672 licencias, lo que equivale a poco más de 2,8 licencias por funcionario. De ese total, 776 fueron por 11 o más días hábiles, 1.032 por entre 4 y 10 días, y 1.864 por hasta 3 días. La mayoría correspondió a “enfermedad o accidente común”.

Frente a ello, la Contraloría aseguró que ha tomado medidas para reducir el ausentismo, incluyendo mejoras en ergonomía, campañas de buen trato y manejo del estrés.

Pese a las críticas que podrían abrirse, el propio organismo sostuvo que, ante la estrechez fiscal, resolvió reducir en 35% su presupuesto para viajes internacionales respecto de 2025, privilegiando actividades con financiamiento externo.