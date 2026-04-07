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Violencia escolar en Chile: detienen a tres estudiantes que portaban machete en liceo de Temuco

Carabineros capturó a tres jóvenes que no pertenecían al establecimiento tras una denuncia.

Nelson Quiroz

Matías Gallegos

Violencia escolar en Chile: detienen a tres estudiantes que portaban machete en liceo de Temuco

Violencia escolar en Chile: detienen a tres estudiantes que portaban machete en liceo de Temuco

01:43

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Un nuevo caso de porte de armas en contextos escolares se registró la mañana de este martes en la ciudad de Temuco, donde tres estudiantes fueron detenidos tras ser sorprendidos con elementos cortopunzantes al interior del Liceo Pablo Neruda.

De acuerdo con información policial preliminar, los involucrados no serían alumnos del establecimiento y habrían ingresado por un portón lateral mientras se desarrollaban actividades extracurriculares. Una vez dentro, según se indicó, habrían amenazado a un inspector antes de darse a la fuga.

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Tras la denuncia, Carabineros desplegó un operativo que permitió la detención de los tres menores a las afueras del recinto educacional. En el procedimiento se incautó al menos un machete, mientras que también se investiga la presencia de un arma de fuego que fue recuperada, pero cuya condición, si era real o de fogueo, aún está en proceso de confirmación.

El hecho se suma a una serie de episodios recientes que han encendido las alertas sobre la seguridad en establecimientos educacionales a nivel nacional. En las últimas semanas, distintos casos han involucrado el uso o porte de armas por parte de estudiantes, incluyendo riñas, amenazas y ataques con elementos cortantes.

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