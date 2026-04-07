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Fatal accidente en Pudahuel: bus RED choca de frente con camión aljibe y deja un pasajero muerto

Durante la mañana de este martes, se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana, que dejó a una persona fallecida .

El hecho ocurrió en la intersección Camino San Pablo Antiguo con Las Mercedes, donde un bus del sistema RED chocó frontalmente contra un camión aljibe.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la micro transitaba en sentido contrario al momento del impacto. Tras la colisión, un pasajero murió, mientras que otros resultaron heridos .

Carabineros se trasladó al lugar, el cual se mantiene aislado para las diligencias correspondientes. En tanto, Transporte Informa comunicó la restricción del tránsito en la intersección.