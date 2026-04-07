Ministro Quiroz destaca alza en pagos del CAE y apunta a nuevo grupo de morosos: “Hay 70 mil personas...”

En el marco del seminario “Nuevos vientos de la economía: ajustando el rumbo”, organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el avance del plan de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), destacando un aumento significativo en la recaudación.

Según explicó la autoridad, los ingresos diarios asociados a este mecanismo han experimentado un alza relevante desde la implementación de las nuevas medidas.

AGENCIA UNO / Oscar Guerra Ampliar

“No queremos dar una batalla y cobrarles a quienes están dentro del 20%, 30% o 40% que son de carreras no rentables y se sintieron engañados, pero sí hay personas que deberían estar pagando”, partió diciendo el jefe de la billetera fiscal.

En esa línea, el secretario de Estado también entregó detalles sobre el perfil de los deudores, apuntando a un grupo específico dentro del universo total.

“Hay 70 mil personas con sueldos superiores a $1.500.000 mensuales”, indicó, en referencia a quienes tendrían mayor capacidad de pago dentro del sistema, grupo que llegaría a una deuda total de 800 millones de dólares.

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Las declaraciones se dan en un contexto en que la Tesorería General de la República inició recientemente un proceso de cobro para recuperar recursos fiscales asociados al CAE, cuya deuda total ha crecido de forma sostenida en los últimos años.

El plan contempla distintas estrategias según el nivel de ingresos de los deudores, iniciando con los superiores a 5 millones de pesos, incluyendo acciones judiciales en los casos de mayores rentas.

Asimismo, el ministro Quiroz aportó un nuevo dato sobre el cobro del CAE, señalando que “el cruce de datos mostró que pasamos de recaudar 30 millones de pesos diarios a 200 millones diarios”, eso, previo a anunciar cualquier medida.

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“Desterramos el mito de que había que aprobar el FES —proyecto de Financiamiento para la Educación Superior del gobierno anterior— (...) la meta de tesorería de 2025 fue de un billón de pesos y nosotros la vamos a subir a 1,5 billones”, añadió.