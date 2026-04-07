Finalmente: Latife Soto lanza positiva predicción que impactaría a los chilenos este 2026

Pese a que muchas veces se asocia el nombre de Latife Soto a predicciones negativas, en su transmisión en vivo más reciente lanzó una visión que, supuestamente, podría alegrar a los chilenos y las chilenas.

Mientras conversaba con su amigo, el periodista de Mega José Antonio Neme, sacó un par de cartas de su baraja para ver qué le depara al territorio nacional durante el futuro cercano. Lo que dijo, sorprendió.

En simple, habló de un acuerdo que llegaría para beneficiar a un buen número de familias. “Se viene una planificación fuerte para tratar de palear, no tener mayores caídas y tener un mejor horizonte”, destacó.

“¿Cuándo viene el mejor horizonte para este país? Septiembre, octubre, por ahí se estabiliza", afirmó en el live. Ahí adelantó mayor estabilidad en temas económicos y laborales.

“El gobierno firmará convenios de minería y me llega un número... 20 mil puestos de trabajo se van a crear en minería”, pronosticó Soto.

“Necesitamos que la gente tenga plata y pega. Eso es lo único que me importa a mí”, añadió pocos segundos después.