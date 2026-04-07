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Líder de la barra brava de Boca Juniors es deportado a horas del duelo con la UC por Copa Libertadores

Mauro Martin no estaba en la lista de hinchas xeneizes con prohibición de ingreso a los estadios, pero sus antecedentes fueron cuestionados por Carabineros, quienes le impidieron quedarse en el país.

Carlos Madariaga

Líder de la barra brava de Boca Juniors es deportado a horas del duelo con la UC por Copa Libertadores

Líder de la barra brava de Boca Juniors es deportado a horas del duelo con la UC por Copa Libertadores / TyC Sports

En las horas previas al encuentro entre la UC y Boca Juniors por Copa Libertadores, se esperaba para la mañana de hoy miércoles el arribo del grueso de “La Doce”, la barra brava del elenco xeneize.

Sin embargo, uno de sus líderes, Mauro Marín, ni siquiera pudo salir del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago.

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Según información de TyC Sports, aunque no tenía derecho de admisión, fue llevado aparte en Migraciones considerando la serie de antecedentes penales y causas por violencia en el fútbol que presenta, más allá que estuvieran todas cumplidas.

Pese al llamado a sus abogados, Mauro Marín analizó interponer una medida cautelar en Chile, pero finalmente desistió de aquella acción y fue deportado, regresando esta misma tarde a Buenos Aires.

Los antecedentes del medio antes citados indican que otro emblema de la barra de Boca Juniors, Rafael Di Zeo, ni siquiera analizó viajar a Santiago pues está en la lista que la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de Argentina entregó a las autoridades nacionales.

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