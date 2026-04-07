;

Las formaciones de la UC y Boca Juniors para el debut en Copa Libertadores

Según información de ADN Deportes, Gary Medel no sería parte de la oncena titular de los cruzados.

Carlos Madariaga

Las formaciones de la UC y Boca Juniors para el debut en Copa Libertadores

Las formaciones de la UC y Boca Juniors para el debut en Copa Libertadores / Agencia Uno / Getty Images

Está todo preparado para el choque de hoy martes en el que la UC recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El elenco cruzado tiene como gran duda la inclusión o no del recuperado Gary Medel, aunque en la última práctica del lunes, quien ocupó más su lugar en el mediocampo es Jimmy Martínez.

Revisa también:

ADN

Al margen de aquello, el cuadro precordillerano contará con su mejor contingente en cuanto a lo proyectado por Daniel Garnero.

La más probable formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors sería con Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia y Jimmy Martínez o Gary Medel en mediocampo; Matías Palavecino para la visita; dejando en ataque a Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

En tanto, los xeneizes llegan a Santiago con algunas bajas sensibles como la del porteri Agustin Marchesín y el atacante Exequiel Zeballos.

Al margen de aquello, la oncena que dispondrá Boca Juniors en el Claro Arena sería con Leandro Brey en portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en mediocampo; dejando en ataque a Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad