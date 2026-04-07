Las formaciones de la UC y Boca Juniors para el debut en Copa Libertadores / Agencia Uno / Getty Images

Está todo preparado para el choque de hoy martes en el que la UC recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El elenco cruzado tiene como gran duda la inclusión o no del recuperado Gary Medel, aunque en la última práctica del lunes, quien ocupó más su lugar en el mediocampo es Jimmy Martínez.

Al margen de aquello, el cuadro precordillerano contará con su mejor contingente en cuanto a lo proyectado por Daniel Garnero.

La más probable formación de la UC para enfrentar a Boca Juniors sería con Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia y Jimmy Martínez o Gary Medel en mediocampo; Matías Palavecino para la visita; dejando en ataque a Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

En tanto, los xeneizes llegan a Santiago con algunas bajas sensibles como la del porteri Agustin Marchesín y el atacante Exequiel Zeballos.

Al margen de aquello, la oncena que dispondrá Boca Juniors en el Claro Arena sería con Leandro Brey en portería; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en mediocampo; dejando en ataque a Adam Bareiro y Miguel Merentiel.