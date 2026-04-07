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Muere histórico DT europeo: dirigió en el último repechaje europeo y fue entrenador de Iván Zamorano en Europa

Mircea Lucescu falleció este martes a los 80 años.

Carlos Madariaga

Muere histórico DT europeo: dirigió en el último repechaje europeo y fue entrenador de Iván Zamorano en Europa

Muere histórico DT europeo: dirigió en el último repechaje europeo y fue entrenador de Iván Zamorano en Europa / Anadolu

El mundo del fútbol quedó conmovido durante este martes luego que se diera a conocer el fallecimiento de un histórico del balompié europeo.

Se trata de Mircea Lucescu, quien tuvo unos últimos días cuando menos trágicos.

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Tras una dilatada carrera, asumió la dirección técnica de su selección natal, Rumania en 2024.

En los últimos días, eso sí, su gestión se vio ensombrecida por problemas de salud luego de haber perdido el repechaje europeo al Mundial 2026 ante Turquía.

Luego de aquella caída, antes de jugar un amistoso contra Eslovaquia, sufrió un infarto y se desmayó durante un entrenamiento. Quedó hospitalizado, pero no su corazón no resistió y falleció este martes.

Mircea Lucescu deja un legado con 35 títulos entre sus distintas incursiones en Rumania, Italia, Turquía, Ucrania y Rusia.

En medio de dicho derrotero, también tuvo la chande de dirigir al Inter de Milán entre 1998 y 1999, siendo el DT de Iván Zamorano durante parte de su carrera en el elenco neroazzurro.

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