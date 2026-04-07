Un macabro hallazgo conmocionó durante las últimas horas a la comuna de Curacaví, luego de que un transeúnte alertara a Carabineros sobre la presencia de un cuerpo sin vida a un costado de la Ruta 68.

El cadáver, que se encontraba en un avanzado estado de descomposición, presentaba claras señales de intervención de terceros.

Tras la alerta inicial, personal uniformado concurrió al lugar para verificar la información. Posteriormente, y dada la naturaleza del hallazgo, la Fiscalía local instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con la información preliminar entregada por el fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, la víctima es un hombre de entre 50 y 60 años. El cuerpo fue encontrado en posición de decúbito dorsal y con sus extremidades maniatadas, lo que apunta a una dinámica violenta previa al deceso.

Por su parte, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, precisó que, tras las primeras pericias en el sitio del suceso, se pudo determinar que el cuerpo presenta diversas heridas por proyectiles balísticos en la zona craneal.

“Se pudo establecer que esta persona presentaría diversos impactos de proyectil balístico en la región de su cabeza, estimando una causa probable de muerte, un traumatismo cráneoencefálico por proyectil balístico”, detalló el subprefecto Castillo.

Investigaciones en curso

Respecto a la data de muerte, los expertos estiman que el cuerpo habría permanecido en el lugar durante aproximadamente cinco días. Debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado, el proceso de identificación ha presentado dificultades significativas para los equipos especializados.

El fiscal Contreras informó que el cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal (SML), donde la unidad de tanatología realizará los peritajes científicos para confirmar la causa precisa de muerte y lograr la identidad de la víctima.

Mientras tanto, la PDI se mantiene trabajando en establecer las circunstancias en las que el cuerpo llegó al sector de la Ruta 68, así como en identificar a los responsables de este crimen que mantiene en alerta a la comunidad local.