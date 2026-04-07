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PDI logra el rescate de una persona secuestrada en Santiago: fue víctima de un grupo organizado

El trabajo policial también permitió desarticular la banda.

José Campillay

PDI logra el rescate de una persona secuestrada en Santiago: fue víctima de un grupo organizado

Fue el pasado domingo 29 de marzo cuando se reportó el secuestro de un ciudadano extranjero en Santiago de Chile. Finalmente, tras casi una semana de trabajos, la policía logró rescatar al individuo.

Un operativo realizado por la BIPE Antisecuestros de la PDI logró un exitoso operativo de rescate, pudiendo dar con el paradero de la víctima en la comuna de Melipilla.

Según los detalles del caso, se trata de una persona venezolana que fue secuestrado por compatriotas pertenecientes a un grupo organizado.

Un punto a destacar es que no solo mantenían bajo amenaza a la víctima en territorio chileno, sino que dirigieron sus presiones hacia el núcleo familiar del afectado en Venezuela.

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La exigencia económica para liberarlo fue drástica: los delincuentes demandaron el pago de una suma cercana a los $100 millones de pesos.

La intervención policial no solo garantizó la integridad física del ciudadano rescatado, sino que también desarticuló una célula operativa que operaba en la zona.

El balance de las detenciones arrojó un total de seis implicados: cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad extranjera, quienes ahora enfrentan a la justicia.

Actualmente, las diligencias continúan bajo un estricto marco investigativo liderado por la Fiscalía a través de su equipo ECOH, en conjunto con la PDI, para determinar si existen más ramificaciones de esta organización en la capital.

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