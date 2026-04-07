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Balean al rapero Offset, exesposo de Cardi B, cerca de un casino en Florida: confirman dos detenidos

El hecho ocurrió este lunes en un estacionamiento, hasta donde la policía llegó rápidamente.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Paras Griffin

En las últimas horas se dio a conocer que el rapero estadounidense Offset fue baleado en las cercanías de un casino en el estado de Florida, Estados Unidos.

Un representante del artista confirmó a TMZ que el hecho ocurrió este lunes, cuando se encontraba cerca del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en la ciudad de Hollywood.

De acuerdo al portavoz, Offset “actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable y está siendo monitoreado de cerca”.

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Hay dos detenidos

Un representante de la policía de Seminole dijo a TMZ que estaban “al tanto de un incidente ocurrido en la zona de aparcacoches después de las 7 de la tarde del lunes”, en las afueras del casino, el cual “resultó en lesiones leves a una persona que fue trasladada al Memorial Regional Hospital de Hollywood”.

Asimismo, indicó que los agentes llegaron al lugar de inmediato y que “la situación se controló rápidamente”. Además, añadió que hay dos detenidos, mientras “la investigación continúa”.

Cabe destacar que Offset estuvo casado con la rapera Cardi B, con quien tiene tres hijos. En tanto, su primo y también rapero Takeoff murió tras recibir varios disparos en 2022.

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