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VIDEO. Stephanie Vaquer ya tiene fecha en WrestleMania 42: así quedó la cartelera oficial

La ‘Primera’ ya conoce el día donde enfrentará a Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino de la WWE.

Nicolás Lara Córdova

Stephanie Vaquer ya tiene fecha en WrestleMania 42: así quedó la cartelera oficial

Stephanie Vaquer ya tiene fecha en WrestleMania 42: así quedó la cartelera oficial / WWE

El próximo 18 y 19 de abril se realizará la versión 42 de Wrestlemania, la cual se llevará a cabo por segunda vez consecutiva en Las Vegas.

Esta edición tendrá la participación de Stephanie Vaquer, actual Campeona Mundial Femenina de la compañía y que defenderá su título contra la retadora Liv Morgan, quien ganó su derecho de enfrentar a la chilena en Royal Rumble.

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La WWE liberó la cartelera de los dos días que tendrá el evento y confirmó la noche en la que la ‘Primera’ debutará en el mayor evento de lucha libre.

¿Cuándo peleará Stephanie Vaquer contra Liv Morgan?

Stephanie Vaquer enfrentará a Liv Morgan en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada.

La lucha está programada para el sábado 18 de abril, donde será la pelea co-estelar del Main Event de la noche en la que Cody Rhodes enfrentará a Randy Orton por el título de campeón indiscutido de la WWE.

El evento será transmitido desde las 18:00 horas el sábado 18 y domingo 19 de abril a través de Netflix.

Mira aquí la cartelera completa de Wrestlamenia 42:

  • Sábado 18 de abril

- Campeonato Femenino en Parejas de WWE: The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (C) vs. Alexa Bliss & Charlotte Flair vs. The Bella Twins (Brie Bella & Nikki Bella) vs. Bayley & Lyra Valkyria.

- Seth Rollins vs. Gunther

- LA Knight & The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso) vs. IShowSpeed & The Vision (Austin Theory & Logan Paul)

- Campeonato Intercontinental Femenino: AJ Lee (C) vs. Becky Lynch.

- Unsactioned Match: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

- Campeonato Mundial Femenino: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

- Campeonato Indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton (con Pat McAfee)

  • Domingo 19 de abril

- Campeonato Femenino de WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

- Oba Femi vs. Brock Lesnar (con Paul Heyman)

- Campeonato de los Estados Unidos: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

- Dominik Mysterio vs. Finn Balos

- Ladder Match por el Campeonato Intercontinental: Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonaugh vs. Rusev vs. Rey Mysterio.

- Campeonato Mundial Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

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