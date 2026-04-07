Partidos de oposición ingresan reforma constitucional para restablecer el Mepco y frenar alza de combustibles / Agencia Uno

Diputados del PC, Frente Amplio y PS ingresaron una reforma constitucional para restablecer el Mepco y revertir el alza de los combustibles tras los ajustes del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La medida surge en medio del encarecimiento internacional del petróleo por el conflicto en Irán, lo que —según la oposición— derivó en fuertes alzas con impacto en transporte, alimentos e inflación.

El proyecto busca dejar sin efecto los decretos del Ejecutivo y reponer el mecanismo de estabilización, contemplando además el uso del Fondo de Estabilización Económico y Social o endeudamiento si se requieren recursos adicionales.

“La ciudadanía ha rechazado”

El diputado Luis Cuello afirmó que existe “una urgencia evidente: bajar los precios de los combustibles” y criticó al gobierno señalando que “las medidas paliativas han sido parches, insuficientes, mal aplicados e improvisados”.

Desde el PS, Juan Santana explicó que la iniciativa “extiende la vigencia de los decretos anteriores que mantenían plenamente vigente el Mepco”, agregando que apunta a enfrentar “una decisión que claramente la ciudadanía ha rechazado”.

En tanto, Gael Yeomans cuestionó la forma en que se adoptaron los cambios, indicando que “el gobierno por decreto decidió traspasar el costo de las bencinas a las familias, sin diálogo con la ciudadanía y sin pasar por el Congreso”, y reafirmó que buscarán revertir la medida.