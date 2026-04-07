Un triste regreso tuvo la Universidad Católica a la Copa Libertadores. Los ‘cruzados’ se reencontraban con la participación internacional en el principal torneo de clubes de esta parte del mundo, pero el problema fue tuvo a un gigante sudamericano al frente.

La UC cayó ajustadamente ante Boca Juniors por la primera fecha del Grupo D, resultado que al otro lado de la cordillera se festeja con todo, pero con cautela.

"Con suspenso, Boca se llevó un triunfo importante ante Universidad Católica“, escribió TyC Sports, agregando que “desde el inicio, el Xeneize intentó imponer condiciones y, así, a los 16 minutos de iniciado el partido,Leandro Paredes abrió el marcador con un potente remate desde afuera del área”.

Por su parte, Olé tituló: “Gran partido de Boca en Chile y exitoso debut en la Libertadores”, sosteniendo que “este es el tercer triunfo consecutivo para el Xeneize, lo que le da un envió anímico importante para afrontar un momento clave en la temporada: en estos dos meses se definen tanto el Torneo Apertura como la fase de grupo de la Copa Libertadores”, sostuvieron.

✅🏆 ¡TRIUNFO DEL XENEIZE EN EL DEBUT!



Gracias a los tantos de Paredes y Bareiro, Boca venció por 2-1 a Universidad Católica y sumó sus primeros tres puntos en la #CopaLibertadores. Díaz marcó el tanto para Los Cruzados.



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