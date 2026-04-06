El drama de una figura de un grande de la B: “Se deberá someter a una segunda operación”

Un grande de la B sufre

El drama de una de las figuras de un grande de la B: “Se deberá someter a una segunda operación”

Un grande de la B sufre por una de sus figuras: “Se deberá someter a una segunda operación”

Santiago Wanderers recibió un nuevo golpe en la Primera B. A través de redes sociales, el cuadro caturro informó que el arquero Eduardo Miranda deberá ser operado nuevamente y se mantendrá alejado de las canchas por un tiempo “indefinido”.

El golero de 33 años, titular en las últimas campañas del equipo de Valparaíso y que no ha podido jugar en esta temporada, se encontraba en la fase final de su recuperación tras una lesión previa. Sin embargo, presentó molestias que derivaron en la necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

“Producto de una fibrosis en su rodilla derecha, se deberá someter este miércoles a una segunda operación que lo tendrá alejado de las canchas por tiempo indefinido”, señaló la institución.

En esa línea, desde el elenco porteño detallaron que el portero iniciará “su proceso de recuperación a partir de este viernes 10 de abril a cargo del Staff Médico del Club en nuestro complejo deportivo“.

Con este panorama, se espera que Miranda se pierda, al menos, el primer semestre de la temporada en la Primera B, dejando una vacante sensible en el equipo que dirige Francisco Palladino.

Además, la baja obliga a la dirigencia de Santiago Wanderers a evaluar la incorporación de un nuevo arquero a mitad de temporada, considerando que la responsabilidad ha recaído exclusivamente en Raúl Olivares.