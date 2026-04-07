Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de abril, y quién transmite por TV?
Este martes arranca la fase de grupos de los dos torneos continentales, con chilenos involucrados en ambos campeonatos durante la jornada.
Hoy, martes 7 de abril, comienza la disputa de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.
En esta jornada inaugural, habrá presencia nacional en ambas competencias.
Revisa también:
¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 7 de abril?
Universidad Católica será el encargado de marcar el estreno del fútbol chileno en esta etapa cuando reciban a Boca Juniors en el Claro Arena desde las 20:30 horas.
El choque por el grupo D será transmisión de ADN Deportes y por TV tanto en las señales de Chilevisión como de ESPN 5 y la plataforma Disney+.
¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 7 de abril?
O’Higgins arrancará su participación en el torneo enfrentándose a Millonarios de Colombia en el estadio Codelco El Teniente a contar de las 20:00 horas.
El enfrentamiento por el grupo C será cobertura de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.
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