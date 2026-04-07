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Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de abril, y quién transmite por TV?

Este martes arranca la fase de grupos de los dos torneos continentales, con chilenos involucrados en ambos campeonatos durante la jornada.

Carlos Madariaga

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de abril, y quién transmite por TV?

Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de abril, y quién transmite por TV? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, martes 7 de abril, comienza la disputa de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada inaugural, habrá presencia nacional en ambas competencias.

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¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 7 de abril?

Universidad Católica será el encargado de marcar el estreno del fútbol chileno en esta etapa cuando reciban a Boca Juniors en el Claro Arena desde las 20:30 horas.

El choque por el grupo D será transmisión de ADN Deportes y por TV tanto en las señales de Chilevisión como de ESPN 5 y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 7 de abril?

O’Higgins arrancará su participación en el torneo enfrentándose a Millonarios de Colombia en el estadio Codelco El Teniente a contar de las 20:00 horas.

El enfrentamiento por el grupo C será cobertura de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.

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