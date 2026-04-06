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UC prohibe acceso a hinchas de Boca Juniors con antecedentes penales que pudieron comprar entradas para el juego de Copa Libertadores

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, entregó los antecedentes en la última revisión al Claro Arena.

Carlos Madariaga

UC prohibe acceso a hinchas de Boca Juniors con antecedentes penales que pudieron comprar entradas para el juego de Copa Libertadores

UC prohibe acceso a hinchas de Boca Juniors con antecedentes penales que pudieron comprar entradas para el juego de Copa Libertadores / JUAN MABROMATA

Las autoridades de la Región Metropolitana hicieron este lunes el chequeo a las medidas de seguridad en el Claro Arena con miras al partido de este martes entre la UC y Boca Juniors por Copa Libertadores.

En ese marco, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, apuntó a un buen comportamiento de los fanáticos.

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“Esperemos esto sea una fiesta. Este estadio cuenta con medidas de seguridad de alta gama, quien tenga un comportamiento fuera de lo exigido va a ser identificado. El llamado es que apoyemos al equipo y que los cánticos sean de apoyo y no de insultos”, dijo, desestimando molestia de los hinchas de la UC ante las 2.000 entradas entregadas a Boca Juniors.

“El número de visitantes va más allá de lo que creemos que correspondía, pero tuvimos que aceptarlo. Pido comprensión a los que se quedaron sin entradas, esta es una situación extraordinaria. Estamos avanzando en acuerdo con los otros dos rivales para tener un número de hinchas visitantes más acotados. Hubo siempre colaboración de la ANFP y Milad en todo esto”, reconoció Juan Tagle, quien entregó antecedentes respecto al proceso de venta para los xeneizes.

“El cruce de información con Tribuna Segura es importante. Detectamos compras de entradas de tres hinchas argentinos que están en lista de derecho de admisión. Podrían aparecer más. Se está informando a Migración para que haya un control de aquellas personas para que aquí mañana no haya hinchas chilenos o argentinos con prohibición de ingreso”, concluyó el mandamás de la UC.

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