Presidente Kast inicia visita oficial a Argentina: reunión con Milei marcará su primera visita de Estado

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Presidente Kast inicia visita oficial a Argentina: reunión con Milei marcará su primera agenda bilateral en el exterior

El Presidente José Antonio Kast iniciará este lunes su visita oficial a Argentina, en lo que será su primera agenda bilateral en el exterior desde que asumió la Presidencia el pasado 11 de marzo.

El Mandatario arribó durante la noche del pasado domingo al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, en Buenos Aires, donde fue recibido por autoridades chilenas y argentinas.

Durante su viaje, la reunión más importante que sostendrá el Presidente Kast será junto a su par trasandino, Javier Milei, el cual tendrá un fuerte contenido político y estratégico.

Ambos líderes ya habían sostenido un encuentro el 16 de diciembre de 2025, cuando Kast era Presidente electo. En esa instancia se trazó una hoja de ruta para el trabajo conjunto entre ambos países y se definieron prioridades especialmente en materia de seguridad.

Ahora, ese vínculo busca tomar forma institucional en un contexto de renovado dinamismo entre Santiago y Buenos Aires.

Seguridad, integración y comercio marcan la agenda con Milei

La delegación chilena que acompaña al jefe de Estado estará integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna, la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas Martín Arrau, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Estévez y el secretario general de la UDI Juan Antonio Coloma.

Antes de viajar a Argentina en su primera visita de Estado, el Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de Galvarino Apablaza, donde aseguró que “ha quedado claro que el señor Apablaza hoy día es un prófugo de la justicia”.

Además, agradeció “la colaboración que ha prestado el gobierno argentino en todas estas materias”.

“Todos hoy día saben quién es quién (...) tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”, aseguró.