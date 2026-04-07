Defensoría Penal Pública asumirá defensa de Cathy Barriga por fraude al fisco y malversación de fondos

La Defensoría Penal Pública asumió la defensa de Cathy Barriga en la causa donde enfrenta cargos por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, vinculados a su gestión municipal entre 2016 y 2021.

La investigación busca determinar su responsabilidad en irregularidades durante su administración.

El cambio de defensa se produce tras la renuncia del abogado Cristóbal Bonacic, informada a fines de marzo al 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

En ese momento, el tribunal dejó constancia de que Barriga contaba con otros abogados privados, aunque no estaba claro si continuarían como defensores principales.

Los nuevos abogados

Este martes, la Defensoría Metropolitana Sur designó oficialmente al defensor local jefe de Maipú, Pablo Sanzana, y al jefe de Estudios regional (s), Eduardo Camus, como sus representantes. Ambos cuentan con amplia formación en derecho penal y experiencia en litigios complejos.

La causa se encuentra en su etapa intermedia, previa al juicio oral, donde se depuran pruebas y se fijan los términos del juicio.

La audiencia de preparación está programada para el 4 de agosto, mientras que la Fiscalía Oriente solicita penas que superan los 20 años de cárcel efectiva, en uno de los casos de presunta corrupción municipal más relevantes de los últimos años.