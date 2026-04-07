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Ni Batman ni Superman: Este era el personaje favorito de Stan Lee dentro de DC Cómics

El escritor, leyenda de Marvel, supo reconocer un nombre de la competencia que próximamente ganará

José Campillay

Ni Batman ni Superman: Este era el personaje favorito de Stan Lee dentro de DC Cómics

No hay dudas de que Marvel y DC son los gigantes de la industria del cómic, potenciados fuertemente por sus adaptaciones cinematográficas y en televisión.

En este escenario, Stan Lee se consagró como uno de los máximos referentes detrás de la creación de grandes historietas.

Y si bien su figura está ligada a Marvel Cómics, siendo fundamental para su expansión, también supo reconocer el trabajo de la competencia.

El genio creativo confesó en múltiples ocasiones su fascinación por un personaje específico de DC Comics. Y lo más llamativo es que no se trata precisamente de un superhéroe.

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Lee tenía como favorito nada más y nada menos que a Lobo, un villano secundario que dista mucho de los valores tradicionales de Superman o la sobriedad de Batman, contrastando incluso con la esencia de su propia editorial.

Durante la Fan Expo de Canadá en 2012, el escritor sorprendió a los asistentes al revelar su personaje predilecto de la competencia. Fiel a su capacidad para entender la complejidad narrativa, destacó el carisma de este mercenario intergaláctico.

Esta elección no es menor: Lobo representa la antítesis del superhéroe clásico, un elemento que Lee siempre supo valorar para conectar con el público.

De todas formas, hay que tener en cuenta que este personaje en particular no ha tenido su adaptación a la gran pantalla, quedando atrás de esta nueva era de las grandes franquicias cinematográficas. Hasta ahora.

La llegada al cine

Creado por Roger Slifer y Keith Giffen, Lobo tuvo su debut en las grapas en junio de 1983 con la historieta Omega Men Nº 3.

Aunque Stan Lee no podrá presenciarlo, su predicción implícita sobre el potencial del personaje se materializará pronto, ya que tendrá su esperado estreno cinematográfico en la película Supergirl.

El papel recaerá en Jason Momoa, quien manifestó su deseo de interpretar al mercenario mucho antes de que el proyecto se concretara oficialmente.

Con esta incorporación al nuevo Universo de DC bajo el alero de James Gunn, se cumple el anhelo de una fanaticada que, al igual que Lee, ve en este antihéroe una fuerza disruptiva necesaria para la narrativa de superhéroes.

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