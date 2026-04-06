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“Es una de mis favoritas”: Steven Spielberg reconoce a una popular saga de ciencia ficción como una de sus favoritas

" Soy un gran admirador suyo", añadió, haciendo alusión al director al frente.

José Campillay

“Es una de mis favoritas”: Steven Spielberg reconoce a una popular saga de ciencia ficción como una de sus favoritas

No hay dudas de que Steven Spielberg es uno de los directores más reconocidos de las últimas décadas, con varios títulos que han cautivado a la crítica y al público general.

El cineasta, siendo una voz de peso en Hollywood, recientemente sorprendió con una declaración sobre sus gustos y preferencias.

El también guionista estadounidense reconoció a una popular saga cinematográfica como una de sus favoritas en el género de ciencia ficción, área donde ha sabido ganar prestigio y consagrarse como eminencia.

Se trata nada más y nada menos que de Dune, la adaptación de la historia de Frank Herbert llevada a la gran pantalla por el canadiense Denis Villeneuve.

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En declaraciones concedidas a la revista Empire, Spielberg no escatimó en elogios para referirse a la manera en que se ha trabajado cinematográficamente la travesía de Paul Atreides.

“Últimamente me han encantado las películas de Dune. Están entre mis películas de ciencia ficción favoritas, no solo de los últimos tiempos, sino de todos los tiempos. Especialmente la segunda película”, confesó el director.

Pero su entusiasmo no se limita a lo ya estrenado. Tras calificar la secuela como la mejor obra en la filmografía de Villeneuve, expresó su impaciencia por el cierre de esta etapa narrativa.

“No puedo esperar a ver la tercera. Estoy seguro de que me la enseñará pronto. Soy un gran admirador suyo”, añadió.

Un fenómeno de crítica y taquilla

La saga, que comenzó su andadura en 2021, no solo ha conquistado a leyendas de la dirección, sino que ha consolidado a Denis como un arquitecto de blockbusters con profundidad artística.

La primera entrega de Dune (2021) logró una recaudación global de $410,6 millones de dólares y se alzó con seis premios Oscar.

Su continuación, Dune 2 (2024), elevó la apuesta tanto en escala como en recepción comercial, alcanzando los $714,8 millones de dólares y sumando dos estatuillas de la Academia a la franquicia.

Ahora, solo queda esperar para ver qué nivel de impacto tiene Dune 3, con fecha de estreno fijada para el próximo 17 de diciembre de este 2026.

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