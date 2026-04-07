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“En Nacional están acostumbrados a estos partidos pero nosotros, desde la humildad y el trabajo, no tenemos que achicarnos”

El plantel de Coquimbo Unido anticipó el debut en Copa Libertadores enfrentando al elenco charrúa.

Carlos Madariaga

“En Nacional están acostumbrados a estos partidos pero nosotros, desde la humildad y el trabajo, no tenemos que achicarnos”

“En Nacional están acostumbrados a estos partidos pero nosotros, desde la humildad y el trabajo, no tenemos que achicarnos” / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

En Coquimbo Unido la expectativa es altísima en torno a su estreno en la Copa Libertadores, instancia que jugarán por segunda vez en su historia.

El cuadro pirata debutará el miércoles en el Francisco Sánchez Rumoroso enfrentando a un experimentado en este tipo de instancias, Nacional de Uruguay.

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Es el torneo más importante de Sudamérica, es muy bonito para mí jugarlo por el club. Vamos a dar todo para dejar bien puesto el nombre de Coquimbo y del país. Para cualquier futbolista es motivante jugar Copa Libertadores, más siendo el inicio y en casa. Sería bonito comenzar con el pie derecho (...) No he visto partidos de ellos, solo algunas cosas para ver sus errores y contrastar lo positivo”, explicó al respecto el capitán del elenco aurinegro, Sebastián Galani, valorando el llegar con ritmo de juego al debut continental, considerando la Liga de Primera y la Copa de la Liga.

“Nos estamos acostumbrando. Si bien muchas veces en Santiago o en la prensa se exigen más partidos durante el año, es importante al ser el primer año que es así, quizá nos puede costar un poquito, pero creo que es lo mejor para el fútbol nacional”, recalcó.

La confianza de Nicolás Johanssen

Otra de las figuras de Coquimbo Unido es el atacante trasandino, que destacó su regreso con gol a un elenco que ya suma tres victorias seguidas.

“Me faltaba ritmo de fútbol, pero pude jugar varios minutos. Llegamos en buen momento tras dos victorias seguidas en casa”, destacó en torno a su tanto contra Cobresal.

En cuanto al choque con Nacional, Nicolás Johanssen se mostró tranquilo. “Va a ser un partido durísimo, será otro contexto. Ellos tienen más experiencia, pero nosotros, con lo nuestro, tenemos que saber aprovechar los momentos. Históricamente están acostumbrados a estos partidos pero nosotros, desde la humildad y el trabajo, no tenemos que achicarnos ante nadie para hacer un gran partido”, cerró el atacante “pirata”.

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