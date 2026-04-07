Gripe aviar y guerra de Medio Oriente elevan costos: bandeja de huevos supera los $10 mil y advierten nuevas alzas

El precio de los huevos sigue en aumento en Chile y ya golpea el bolsillo de los consumidores. En la Vega Central, la bandeja de 30 unidades supera los $10.000, con valores que alcanzan los $10.900 para huevos de color y $10.200 para blancos.

En formatos más pequeños, las bandejas de 15 unidades bordean los $5.500 y las de 12 se acercan a los $4.500.

Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el producto acumula un alza cercana al 15%. Entre las causas, destacan los mayores costos en la producción por la gripe aviar —que ha obligado a reforzar medidas sanitarias— y el encarecimiento del transporte.

“La Guerra tiene alcances económicos”

A esto se suma el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, advirtió que “la Guerra de Medio Oriente tiene alcances económicos y geopolíticos relevantes” y que “por el estrecho de Ormuz transita cerca del 25% del comercio marítimo del petróleo”.

Este escenario anticipa nuevas presiones en los precios de alimentos, en medio de un efecto en cadena que podría extenderse en el corto plazo.