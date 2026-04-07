Lluvias y probables nevadas en Chile: confirman llegada de dos sistemas frontales para esta semana

El sur de Chile enfrentará una semana marcada por el ingreso de dos sistemas frontales consecutivos, con especial intensidad en la zona austral.

De acuerdo con los pronósticos, el primero llegará este jueves 9 de abril a la Patagonia, acompañado de un río atmosférico y de rachas de viento que en sectores de Magallanes podrían superar los 100 km/h, mientras que en áreas próximas a Torres del Paine incluso podrían acercarse a los 120 km/h.

La situación meteorológica no solo traerá viento. También se esperan lluvias por sobre lo habitual para esta época en el extremo sur, especialmente durante la madrugada del jueves, con precipitaciones que abarcarán gran parte de la Región de Magallanes y alcanzarían la zona sur de Aysén.

Aunque en sectores de campos de hielo se prevén nevadas, una parte importante del evento sería en forma de lluvia líquida.

Un segundo frente podría empujar la lluvia hacia La Araucanía y Biobío

El primer sistema tendría un paso relativamente rápido, pero dejaría una condición favorable para el avance de nuevos frentes sobre el extremo austral. Ahí entra en escena un segundo evento previsto para el viernes 10 de abril, que llegaría con menor intensidad en el viento, pero con un mayor aporte de humedad y un potencial más alto de precipitaciones abundantes en un periodo corto de tiempo.

Según la proyección de Meteored, una masa de aire frío impulsaría este nuevo sistema no solo sobre la Patagonia norte, sino también hacia la zona sur del país. Bajo ese escenario, las lluvias podrían alcanzar las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía entre la noche del sábado 11 y la madrugada del domingo 12, con posibilidad de que el frente siga avanzando sobre Biobío e incluso deje precipitaciones en Ñuble durante esa jornada.

En paralelo, los pronósticos para Puerto Aysén ya muestran un aumento de nubosidad y lluvias entre viernes y sábado, con un evento más importante proyectado para el fin de semana.

Así, el foco de los próximos días estará puesto en la Patagonia, donde el viento y la lluvia marcarán el pulso del tiempo. Pero la gran duda sigue siendo cuánto de esa inestabilidad logrará avanzar hacia el centro-sur y si este nuevo tren de frentes terminará dejando un episodio de lluvias más amplio de lo previsto.