Artemis II retomó contacto con la NASA y su tripulación dejó un conmovedor mensaje

Este lunes la misión Artemis II logró un nuevo hito para la humanidad al dar una vuelta a la Luna y captar con sus cámaras el ‘lado oscuro’ de este astro.

Alrededor de las 18:54 la tripulación del Artemis entró en el periodo previsto de pérdida de comunicaciones cuando inició su cruce a la Luna, la cual duró unos 40 minutos aproximadamente.

“Para todos ustedes que están en la Tierra y los que están alrededor de la Tierra: los amamos desde la Luna”, expresaron los astronautas antes de perder las comunicaciones.

"We love you from the moon"



Moments from Artemis II crew's sign-off, and return, from the far side of the moon that streamed LIVE on Netflix today. pic.twitter.com/7tJQpDDWlF — Netflix (@netflix) April 7, 2026

Al pasar este punto, la mesa de control de la NASA en Houston logró restablecer las comunicaciones con los astronautas. La llamada fue respondida por Christina Koch.

“Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes, Houston. Para Asia, África y Oceanía, miren a la Luna, los estamos viendo y escuchando”, expresó la astronauta de 47 años.

“Cuando encendimos los motores de este pájaro rumbo a la Luna dije que nunca dejaríamos la Tierra y eso es cierto. Nosotros siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”, dijo Koch.

Ahora la cápsula Orion está orbitando la Luna en el primer sobrevuelo tripulado en más de 50 años y realizará un giro en U para regresar a la Tierra en una “trayectoria de retorno libre”.

La llegada de la misión Artemis 2 está prevista para el próximo 10 de abril.