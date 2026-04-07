Comuna pequeña, grandes celebraciones: Informe de Contraloría tiene bajo la lupa a Río Verde por el gasto de presupuesto

En un reciente análisis de la ejecución presupuestaria a nivel nacional, la Contraloría General de la República (CGR) puso la lupa sobre el destino de los fondos públicos en las 345 municipalidades del país.

Los resultados, plasmados en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, arrojan una realidad dispar en el ítem de festividades y conmemoraciones, donde una pequeña comuna de la Patagonia chilena destaca por sobre todas las demás.

Se trata de Río Verde, una zona rural de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Según el ente fiscalizador, entre 2024 y 2025, el municipio destinó un total de $100.150.869 a eventos y celebraciones.

Si bien la cifra total podría parecer menor frente a grandes comunas, al considerar su distribución por su población, el número es inédito: $981.871 por persona.

Esta inversión contrasta drásticamente con la realidad del resto del país. El informe de Contraloría establece que el gasto promedio nacional por habitante en este tipo de actividades es de $9.064. Es decir, Río Verde invirtió más de 100 veces el promedio de un municipio común.

A través de sus canales oficiales, la Municipalidad ha promocionado diversas instancias que justifican estos egresos.

Entre las actividades principales figuran campeonatos de rayuela, encuentros ecuestres, programas navideños y la Fiesta Emblemática de Tradiciones Patagónicas.

La particularidad de Río Verde no solo radica en sus finanzas, sino en su demografía. De acuerdo con las cifras del Censo 2024, cuenta con una población de apenas 102 personas (72 hombres y 30 mujeres), una reducción significativa frente a los 617 habitantes registrados en el proceso de 2017.

Una administración de larga data

La gestión municipal actual está encabezada por la alcaldesa Tatiana Vásquez Barrientos (IND), quien retomó el mando tras obtener el 47,47% de los votos en los últimos comicios.

La edil posee una vasta trayectoria en la zona, habiendo liderado el municipio previamente entre 1996 y 2021, además de desempeñarse como concejala en el periodo inmediatamente anterior.

El concejo municipal que acompaña la actual gestión para el periodo 2024-2028 está integrado por Peter Maclean (IND-RN), Evelyn Aburto (IND-PPD), Soledad Ampuero (Republicano), Germán Saldivia (Republicano), Nora Millalonco (Republicano) y Sergio Vilicic (IND-Republicano).

A nivel nacional, la auditoría de la CGR reveló que el gasto total acumulado por órdenes de compra asociadas a festejos en todas las municipalidades ascendió a $31.034 millones, dejando a la pequeña comuna magallánica en el centro del debate sobre la eficiencia del gasto público en zonas extremas.