Incendio en sede vecinal de Maipú movilizó a Bomberos y Carabineros: investigan si hubo intencionalidad

Una emergencia movilizó durante la madrugada de este lunes a equipos de Bomberos y Carabineros hasta una plazoleta de la comuna de Maipú, luego de un incendio que afectó una sala multiuso de uso vecinal.

El fuego ya fue controlado, pero generó alarma entre los vecinos del sector, muchos de los cuales despertaron por la magnitud del siniestro y por el despliegue de unidades de emergencia. El hecho ocurrió en las cercanías de calle Alaska con Checoslovaquia, según detalló la policía uniformada.

De acuerdo con la versión entregada por el capitán Félix Carrasco, de la 25ª Comisaría de Maipú, la alerta se activó cerca de las 06:30 de la mañana.En ese contexto, explicó: “A las 06:30 de esta mañana, bomberos son alertados de la existencia de un incendio ocurrido aquí cerca calle Alaska con Checoslovaquia”.

A partir de ese aviso, personal de emergencia concurrió rápidamente al lugar para evitar una eventual propagación del fuego hacia otras dependencias o inmuebles cercanos.

Carabineros revisa cámaras y testimonios para aclarar origen del fuego

Según agregó el oficial, voluntarios de Bomberos lograron contener las llamas y confirmar que la estructura afectada correspondía a una dependencia comunitaria. En sus palabras, “Bomberos de la Tercera Compañía concurra al lugar, proceden a sofocar estas llamas y, en este caso, a constatar que correspondía a una sala multiuso existente en el lugar, aparentemente de uso vecinal”.

Por ahora, una de las principales interrogantes apunta al origen del incendio. Carabineros inició diligencias en el lugar, incluyendo revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a vecinos, con el objetivo de determinar si hubo o no intervención de terceros.

Esa línea investigativa fue explicitada en los antecedentes entregados desde el sitio del suceso y, de momento, no existe una conclusión oficial sobre una eventual intencionalidad.

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, el caso igualmente generó preocupación entre los residentes del barrio, tanto por el horario del siniestro como por el hecho de que afectó un recinto comunitario ubicado en un espacio de encuentro vecinal.

Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, que deberá definir los pasos siguientes de la investigación.