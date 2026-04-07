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Hasta con helicóptero de Carabineros: adolescente de 16 años protagoniza extensa persecución por Santiago tras encerrona

El seguimiento policial se inició en Cerrillos tras un intento de robo en Huechuraba y terminó en Recoleta con dos detenidos.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Hasta con helicóptero de Carabineros: adolescente de 16 años protagoniza extensa persecución por Santiago tras encerrona

Durante la madrugada de este martes, Carabineros concretó la detención de dos individuos tras una persecución que se extendió desde Cerrillos hasta Recoleta, luego de un intento de encerrona registrado en la comuna de Huechuraba.

De acuerdo con los antecedentes, los sujetos intentaron sustraer el vehículo de una mujer, quien logró frustrar el delito tras realizar una maniobra evasiva. Tras ello, los individuos huyeron a bordo del automóvil en el que se desplazaban.

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Minutos más tarde, el vehículo fue detectado por personal policial en Avenida Américo Vespucio con Segunda Transversal, en Cerrillos. Al advertir la presencia de Carabineros, los ocupantes evadieron la fiscalización, lo que dio inicio a un seguimiento controlado que incluyó apoyo aéreo de la Prefectura Aeropolicial.

La persecución se extendió por varias comunas hasta concluir en la intersección de calle Montaña con Diego Silva Henríquez, en Recoleta, donde se logró interceptar el móvil y detener a dos de sus ocupantes, quienes portaban armas de fuego.

En el procedimiento, además, se recuperó el vehículo, el cual mantenía encargo vigente por robo con violencia.

Los detenidos fueron identificados como W.S.E.V., de 19 años, quien mantiene antecedentes y una orden vigente por robo con violencia, y O.V.D.A., de 16 años, también chileno y con antecedentes policiales.

En tanto, otros dos integrantes de la banda lograron darse a la fuga y son intensamente buscados por personal policial. La investigación quedó en manos del Ministerio Público.

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