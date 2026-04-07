;

Mencionaba uso de un “AK-47”: estudiante de 18 años es detenida por difundir amenaza de tiroteo en liceo de Villarrica

La joven fue formalizada por amenazas simples tras publicar en una cuenta de Instagram un aviso sobre un supuesto ataque con armas de fuego.

Cristóbal Álvarez

Matías Gallegos

mujer detenida por homicidio - Chillán

mujer detenida por homicidio - Chillán

Durante este martes, una estudiante de 18 años fue detenida en Villarrica tras difundir una amenaza de ataque armado en el Liceo Bicentenario Politécnico, situación que generó alarma en la comunidad educativa y activó un operativo policial.

El hecho se originó luego de que, a través de una cuenta anónima de Instagram tipo “confesiones”, se advirtiera sobre un presunto ataque con armas de fuego programado para el martes 7 de abril. Ante esto, el propio establecimiento realizó la denuncia, lo que permitió el despliegue de personal especializado del OS9 de Carabineros, quienes lograron rastrear la dirección IP e identificar a la responsable.

El jefe de zona de Carabineros, general Miguel Herrera, confirmó que se trata de una alumna de cuarto medio del mismo liceo, quien mantenía el control del perfil desde donde se difundieron los mensajes. “Lo que manifestó era que ella replicó un mensaje que le había llegado y lo sube a sus redes sociales, en este caso Instagram lo replica”, explicó.

Consultado sobre el contenido de la amenaza, la autoridad detalló que no estaba dirigida a una persona en particular. “La amenaza manifestaba que iba a haber un suceso el día de hoy en el liceo que consistía en la utilización de armas de fuego”, señaló.

Durante la jornada, la imputada fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Villarrica por el delito de amenazas simples. La abogada de la fiscalía, Carla Espinoza, indicó que en la audiencia se estableció que la joven administraba la cuenta desde donde se difundió el mensaje. “Esta persona era quien mantenía el control de esta cuenta de Instagram, la que administraba el contenido difundido”, sostuvo.

En esa línea, el tribunal decretó como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la prohibición de acceder al perfil de Instagram vinculado a los hechos.

Según los antecedentes expuestos, el mensaje advertía que el martes 7 se realizaría un ataque con armas de fuego, mencionando incluso el uso de un “AK-47”.

Desde la fiscalía advirtieron que este tipo de publicaciones, incluso cuando se realizan bajo aparente anonimato en redes sociales, pueden constituir delitos y generar temor en la comunidad, por lo que se mantienen medidas de resguardo en el establecimiento mientras continúa la investigación.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad