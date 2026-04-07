Mencionaba uso de un “AK-47”: estudiante de 18 años es detenida por difundir amenaza de tiroteo en liceo de Villarrica

Durante este martes, una estudiante de 18 años fue detenida en Villarrica tras difundir una amenaza de ataque armado en el Liceo Bicentenario Politécnico, situación que generó alarma en la comunidad educativa y activó un operativo policial.

El hecho se originó luego de que, a través de una cuenta anónima de Instagram tipo “confesiones”, se advirtiera sobre un presunto ataque con armas de fuego programado para el martes 7 de abril. Ante esto, el propio establecimiento realizó la denuncia, lo que permitió el despliegue de personal especializado del OS9 de Carabineros, quienes lograron rastrear la dirección IP e identificar a la responsable.

El jefe de zona de Carabineros, general Miguel Herrera, confirmó que se trata de una alumna de cuarto medio del mismo liceo, quien mantenía el control del perfil desde donde se difundieron los mensajes. “Lo que manifestó era que ella replicó un mensaje que le había llegado y lo sube a sus redes sociales, en este caso Instagram lo replica”, explicó.

Consultado sobre el contenido de la amenaza, la autoridad detalló que no estaba dirigida a una persona en particular. “La amenaza manifestaba que iba a haber un suceso el día de hoy en el liceo que consistía en la utilización de armas de fuego”, señaló.

Durante la jornada, la imputada fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Villarrica por el delito de amenazas simples. La abogada de la fiscalía, Carla Espinoza, indicó que en la audiencia se estableció que la joven administraba la cuenta desde donde se difundió el mensaje. “Esta persona era quien mantenía el control de esta cuenta de Instagram, la que administraba el contenido difundido”, sostuvo.

En esa línea, el tribunal decretó como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la prohibición de acceder al perfil de Instagram vinculado a los hechos.

Según los antecedentes expuestos, el mensaje advertía que el martes 7 se realizaría un ataque con armas de fuego, mencionando incluso el uso de un “AK-47”.

Desde la fiscalía advirtieron que este tipo de publicaciones, incluso cuando se realizan bajo aparente anonimato en redes sociales, pueden constituir delitos y generar temor en la comunidad, por lo que se mantienen medidas de resguardo en el establecimiento mientras continúa la investigación.