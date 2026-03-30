“No jueguen a eso, van a perder”: Latife Soto advierte llegada de nueva amenaza a Chile y llama a “tener ojo”

Durante su clásica transmisión de domingo en Instagram, la tarotista chilena Latife Soto aprovechó para advertir sobre una situación que se presentaría por estos días en una buena porción del país.

Según le contó a su amigo José Antonio Neme, se trataría de una amenaza natural que no se debería subestimar.

“Ojo esta semana con el mar. El mar va a estar pero cuático. Todo lo que es el Pacífico y el Atlántico. No se acerque ni un centímetro a caminar por la orilla, se los digo de verdad, de todo corazón, no”.

Para ella la advertencia es clave, ya que es precisamente en esta época del año cuando no pocas personas aprovechan el tirón del fin de semana largo y se toman unas mini vacaciones en sectores costeros.

“No jueguen a eso porque van a perder. El mar va a estar mal, amigo. Loco, loco, loco”, insistió la guía espiritual.

Fue precisamente el fin de semana cuando el Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso informó sobre un aviso de marejadas desde el sector Golfo de Penas hasta Arica y el Archipiélago Juan Fernández.

La situación se desarrollaría hasta este jueves 2 de abril, alcanzando el peak en las horas de pleamar o alta marea, y según las condiciones del viento.

Las horas a tener en consideración: entre las 22:00 y 00:00 horas como marea primaria y entre las 10:00 y 12:00 horas como pleamar secundaria.