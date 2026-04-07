PDI desbarata red de contrabando en Colina: dos chilenos y un ciudadano iraní fueron formalizados

Un amplio operativo policial encabezado por la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Cerrillos permitió desarticular una organización vinculada al contrabando de cigarrillos y a otros delitos asociados, en un procedimiento que terminó con tres detenidos y una incautación millonaria.

Entre las especies encontradas por la PDI figuran armamento de distinto tipo, municiones, explosivos, más de mil cajetillas de cigarros, vehículos, dinero en efectivo y otros bienes, todo ello avaluado en más de 3.200 millones de pesos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía civil, el foco principal de la investigación estaba puesto en una parcela ubicada en Colina, donde operaba una bodega utilizada para almacenar mercancía de contrabando.

Según el texto, hasta ese lugar llegaban compradores de distintos puntos de la Región Metropolitana para retirar cigarros y luego revenderlos, especialmente en sectores comerciales de Santiago Centro, como el barrio Meiggs.

PDI realizó allanamientos en cuatro comunas y detectó armas listas para ser usadas

El jefe de la Prefectura Metropolitana Occidente de la PDI, Cristian Ramírez, explicó el alcance de las diligencias y señaló: “Detectives de esta brigada, en base a un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, lograron determinar de que en un domicilio ubicado en la comuna de Colina se mantenían en acopio y vendían cigarrillos por contrabando en grandes cantidades”.

El oficial añadió que la investigación permitió ejecutar varios allanamientos de manera simultánea. En esa línea, detalló: “Se logró en primera instancia cuatro órdenes de entrada y registro, una de ellas en la comuna de Colina, otra en Quinta Normal, en Maipú, y otro en la ciudad de Arica, logrando con esto la detención de tres personas”.

Sobre los imputados, Ramírez precisó que “dos de ellas son chilenas, un hombre y una mujer con antecedentes policiales, y el tercero es un ciudadano de nacionalidad iraní, quien tenía un rol en esta organización de custodio o guardia de la mercancía de contrabando”. Además, al momento de su captura, a este último se le encontraron armas de fuego que estaban listas para ser utilizadas.

Los tres detenidos fueron formalizados por contrabando, lavado de activos, infracción a la ley de armas, asociación criminal y falsificación, quedando en prisión preventiva.