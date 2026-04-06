Donald Trump saludó a la tripulación del Artemis II tras su vuelta a la Luna: “Estamos orgullosos de ustedes”

Tras terminar la parte más delicada de la misión Artemis II al perder comunicaciones por 40 minutos al pasar por el ‘lado oscuro’ de la Luna, la tripulación que va a bordo de la cápsula Orión logró retomar comunicaciones con la mesa de control de la NASA en Houston.

En medio de su retorno a la Tierra, la NASA conectó al presidente Donald Trump quien conversó con los astronautas en una llamada que duró aproximadamente unos 25 minutos.

“Están realizando un trabajo fantástico y les doy un afectuoso saludo a la tripulación del Artemis 2. Nos llenaron de orgullo, Estados Unidos está muy orgulloso de ustedes”, comenzó diciendo el mandatario.

“Todo el mundo los está viendo y se inspirará en ustedes. Vamos a estar realizando un montón de viajes hacia la Luna para poder hacer nuestro gran viaje a Marte. Esta es nuestra primera vez allá desde los programas Apolo que también fueron muy especiales hace 50 años”, complementó.

“Empezamos a vislumbrar lugares de interés que ningún otro humano había visto antes”

Tras felicitar a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, Donald Trump le preguntó a la tripulación sobre qué había sido el momento inolvidable de la misión que están completando.

“Tengo que decirle que pasar cerca de la Luna y ver una perspectiva diferente a la que tenemos desde la Tierra empezamos a vislumbrar lugares de interés que ningún otro humano había visto antes, ni en las misiones Apolo”, comenzó diciendo el comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman.

“La sorpresa del día fue el eclipse solar sobre la Luna. Ver una Luna oscura gigante en nuestra ventana y que pudimos observar la corona del Sol. También vimos una alineación del tren planetario y Marte. En ese momento comentamos lo emocionados que estamos por ver esto”, completó Wiseman.

Tras esta conversación, Donald Trump comentó que este proyecto es su “bebé” y que esta es una de las decisiones más importantes que ha tomado en su vida.