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Chile vs. Colombia: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el partido de La Roja en el Sudamericano Sub 17

El equipo de Ariel Leporati enfrenta su segundo compromiso en el certamen juvenil con el objetivo de sumar su primera victoria en el Grupo A.

Bastián Lizama

@LaRoja

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La selección chilena continúa su camino en el Sudamericano Sub 17. Este martes, por la tercera fecha del certamen juvenil, La Roja volverá a la cancha para medirse ante Colombia en busca de su primer triunfo en el Grupo A.

El equipo de Ariel Leporati viene de rescatar un agónico empate 1-1 en su debut contra Uruguay y, tras quedar libre en la segunda jornada, necesita sumar de a tres si no quiere seguir cediendo terreno en la tabla de posiciones.

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Por su parte, Colombia, que no jugó en la primera fecha, también se estrenó con una igualdad sin goles frente a Ecuador, por lo que llega al compromiso con la misma urgencia de una victoria.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Colombia por el Sudamericano Sub 17?

El partido de La Roja Sub 17 se disputará este martes 7 de abril a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Carfem de la ciudad de Ypané, Paraguay, donde se desarrolla el torneo.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Chile y Colombia?

El duelo entre Chile y Colombia será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13 y todas sus plataformas digitales.

También estará disponible en la señal de DSports y vía streaming en DGO y Amazon Prime Video, con previa suscripción.

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