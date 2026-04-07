Conmoción en Temuco: encuentran muerta a joven estudiante de veterinaria dentro de casa que cuidaba en Temuco

Una joven estudiante de medicina veterinaria fue encontrada muerta al interior de una vivienda en el sector Amanecer, en la ciudad de Temuco, en un caso que es investigado como un presunto homicidio.

La víctima fue identificada como Francisca Arriagada, de 20 años, quien se encontraba cuidando la casa de su abuela mientras esta estaba de viaje en Santiago, recogió 24 Horas.

El hallazgo ocurrió cuando la dueña del inmueble regresó y encontró el cuerpo de la joven en la cocina, envuelto en sábanas y con evidentes signos de violencia. De acuerdo con los primeros antecedentes indicados por el citado medio, la estudiante presentaba múltiples lesiones, principalmente en la cabeza, lo que refuerza la hipótesis de la intervención de terceros.

El Ministerio Público confirmó que se están realizando diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Además, se indicó que durante la noche previa al hallazgo se habría realizado una reunión en el domicilio, en la que participaron varias personas. Entre ellas, se menciona a un familiar de la víctima que, hasta ahora, no ha podido ser ubicado, lo que forma parte de las líneas investigativas en curso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se realizarán las pericias correspondientes para establecer la causa exacta de muerte. En paralelo, la Brigada de Homicidios trabaja en el sitio del suceso recopilando evidencias que permitan esclarecer este hecho que ha generado conmoción en la comunidad local.