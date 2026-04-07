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Con una inversión de US$ 80 millones: así es el megaproyecto que conectará a Providencia con Huechuraba en 13 minutos

La iniciativa contempla unir a las dos comunas en un recorrido de solo 13 minutos. Revisa acá cuándo estará listo.

Sebastián Escares

Con una inversión de US$ 80 millones: así es el megaproyecto que conectará a Providencia con Huechuraba en 13 minutos

Diversos proyectos se están llevando a cabo de forma simultánea en la región Metropolitana. Uno de ellos, contempla la conexión directa entre dos distritos financieros de la capital: Providencia con Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

Se trata del Teleférico Bicentenario, proyecto que unirá a las dos comunas antes mencionadas en tan solo 13 minutos.

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La iniciativa, cuya inversión llega a los US$ 80 millones, se convertirá en el primer teleférico de transporte público del país. Contempla una extensión de 3,4 kilómetros y sus estaciones finales serán en Tobalaba y Ciudad Empresarial.

En total, tendrá 121 cabinas y cada una de ellas contará con una capacidad máxima para 10 pasajeros. En tanto, podrá transportar a 6.000 pasajeros por hora.

Paralelamente, el proyecto contempla la construcción de 19 torres y tres estaciones. De acuerdo a los planes, se prevé que la iniciativa mejore la conectividad, el tránsito vehicular y peatonal.

¿Cuándo estará listo el Teleférico Bicentenario?

A fines de marzo de este 2026, diversas autoridades del país y de la región Metropolitana confirmaron que el proyecto ya presenta un 75% de avance.

En tanto, se espera que el Teleférico Bicentenario entre en operaciones a inicios del próximo 2027.

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