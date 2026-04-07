BTS en Chile: a esta hora parte la venta de entradas y este es el ÚNICO requisito para adquirirlas

Este martes 7 de abril comenzará el primer proceso de venta de entradas para el esperado show en Chile del grupo de k-pop BTS, quienes se presentarán en nuestro país en octubre del presente año.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook volverán a pisar suelo nacional para alegría de ARMY, nombre con el que se hacen llamar los y las fanáticas del grupo surcoreano.

Los conciertos de BTS en Chile fueron programados para el próximo 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, fechas que podrían generar algunas complicaciones por coincidir con el Festival MUDA, evento centrado en la música chilena y los derechos humanos que se desarrollará en el parque del mismo recinto.

BTS en Chile: ¿A qué hora parte la venta de entradas?

La preventa arrancará a contar de las 13:00 horas en adelante de este martes 7 de abril, y se podría extender hasta el miércoles 8 de abril a las 22:00 horas (o hasta agotar stock) a través de Ticketmaster.

En este proceso se realizará la preventa ARMY, donde será obligatorio contar con la membresía vigente y haberse preinscrito en Weverse.

Durante la compra, cada usuario deberá ingresar el código asociado a esa membresía, conocido popularmente como el “RUT Army”. Eso sí, se aclaró que en Chile el correo electrónico registrado en Ticketmaster no necesariamente debe coincidir con el de Weverse.

Expertos recomendaron no abrir múltiples pestañas para una misma fecha, ya que eso no mejora las opciones y, por el contrario, podría bloquear el acceso. También se sugirió utilizar la función “buscar mejores asientos”, pensada para agilizar la asignación en sectores numerados y evitar demoras que pueden costar caro en una venta masiva.

El valor de las entradas parte en los $100.000, mientras que las más cara bordea los $530.000.