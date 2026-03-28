Conciertos de BTS coincidirán con festival MUDA en el Nacional: “Nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno”

La confirmación del regreso de BTS a Chile desató una inesperada polémica. Los conciertos del grupo surcoreano, fijados para el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, coincidirán con el Festival MUDA, evento centrado en la música chilena y los derechos humanos que se desarrollará en el parque del mismo recinto.

Desde la organización del festival manifestaron su molestia, asegurando que se enteraron por la prensa.

“Nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno, considerando la magnitud de ambos eventos”, señalaron en un post en redes sociales, apuntando directamente a la falta de coordinación institucional.

El vocero de MUDA, Marcelo Acevedo, recalcó a The Clinic que siguieron todos los conductos regulares con el Instituto Nacional de Deportes (IND), administrador del recinto.

Sin embargo, advirtió que la simultaneidad de ambos eventos, que podrían reunir más de 100 mil personas por jornada, implica desafíos logísticos relevantes en seguridad, transporte y operación.

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“Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional. Un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto”, sostuvo.

Pese a las críticas, desde el festival fueron enfáticos: “MUDA va a suceder. BTS va a suceder. Esperamos que el Gobierno esté a la altura”.

La controversia rápidamente se trasladó a redes sociales, donde surgieron posturas divididas. Mientras algunos usuarios cuestionaron una posible “falta de respeto” hacia un evento ligado a la memoria histórica, otros llamaron a no enfrentar ambas iniciativas. “No es un reclamo contra BTS, el problema es la administración del recinto”, comentó un usuario, mientras otro advirtió sobre eventuales complicaciones técnicas: “Van a chocar los sonidos, las luces y la logística”.

También hubo voces que apelaron a la convivencia cultural. “Un país puede tener ambos eventos si hay organización”, señalaron, reflejando un debate que mezcla música, memoria y gestión pública.