;

Conciertos de BTS coincidirán con festival MUDA en el Nacional: “Nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno”

La organización de MUDA advierte riesgos logísticos y cuestiona no haber sido informada.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

La confirmación del regreso de BTS a Chile desató una inesperada polémica. Los conciertos del grupo surcoreano, fijados para el 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional, coincidirán con el Festival MUDA, evento centrado en la música chilena y los derechos humanos que se desarrollará en el parque del mismo recinto.

Desde la organización del festival manifestaron su molestia, asegurando que se enteraron por la prensa.

Nos sorprende no haber sido informados previamente por el Gobierno, considerando la magnitud de ambos eventos”, señalaron en un post en redes sociales, apuntando directamente a la falta de coordinación institucional.

Revisa también

ADN

El vocero de MUDA, Marcelo Acevedo, recalcó a The Clinic que siguieron todos los conductos regulares con el Instituto Nacional de Deportes (IND), administrador del recinto.

Sin embargo, advirtió que la simultaneidad de ambos eventos, que podrían reunir más de 100 mil personas por jornada, implica desafíos logísticos relevantes en seguridad, transporte y operación.

ADN

Agencia UNO

“Lo mínimo que esperamos es seriedad institucional. Un país que apuesta por la cultura puede albergar más de un evento relevante, pero requiere planificación, coordinación y respeto”, sostuvo.

Pese a las críticas, desde el festival fueron enfáticos: “MUDA va a suceder. BTS va a suceder. Esperamos que el Gobierno esté a la altura”.

La controversia rápidamente se trasladó a redes sociales, donde surgieron posturas divididas. Mientras algunos usuarios cuestionaron una posible “falta de respeto” hacia un evento ligado a la memoria histórica, otros llamaron a no enfrentar ambas iniciativas. “No es un reclamo contra BTS, el problema es la administración del recinto”, comentó un usuario, mientras otro advirtió sobre eventuales complicaciones técnicas: “Van a chocar los sonidos, las luces y la logística”.

También hubo voces que apelaron a la convivencia cultural. “Un país puede tener ambos eventos si hay organización”, señalaron, reflejando un debate que mezcla música, memoria y gestión pública.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad