Se acabó la espera: BTS confirma lugar como recinto para su esperado regreso a Chile

El regreso de BTS a Chile ya entra en tierra derecha. Tras meses de incertidumbre, se confirmaron oficialmente las fechas de sus conciertos en Santiago.

En concreto, el grupo surcoreano se presentará los días 16 y 17 de octubre de 2026, marcando uno de los eventos musicales más esperados del año.

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Junto con ello, también se ratificó el recinto que albergará los shows: el Estadio Nacional, despejando las dudas que existían debido a conflictos de agenda y restricciones previas para espectáculos masivos.

La elección del coliseo ñuñoíno era clave para la magnitud del montaje, descartando otras alternativas en la capital.

Con esta confirmación, el regreso de BTS al país comienza a tomar forma definitiva, en medio de una alta demanda de fanáticos que esperan la apertura de la venta de entradas en las próximas semanas.