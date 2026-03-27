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Se acabó la espera: BTS confirma lugar como recinto para su esperado regreso a Chile

Tras días de incertidumbre todo se oficializó.

Nelson Quiroz

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El regreso de BTS a Chile ya entra en tierra derecha. Tras meses de incertidumbre, se confirmaron oficialmente las fechas de sus conciertos en Santiago.

En concreto, el grupo surcoreano se presentará los días 16 y 17 de octubre de 2026, marcando uno de los eventos musicales más esperados del año.

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Junto con ello, también se ratificó el recinto que albergará los shows: el Estadio Nacional, despejando las dudas que existían debido a conflictos de agenda y restricciones previas para espectáculos masivos.

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La elección del coliseo ñuñoíno era clave para la magnitud del montaje, descartando otras alternativas en la capital.

Con esta confirmación, el regreso de BTS al país comienza a tomar forma definitiva, en medio de una alta demanda de fanáticos que esperan la apertura de la venta de entradas en las próximas semanas.

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